Красноярка не смогла вернуть в магазин надкушенный пирожок с картошкой вместо мяса

В своей жалобе женщина рассказала, что выбрала мучное изделие с мясом и рисом, ориентируясь на ценник, но откусила кусочек и поняла, что внутри него картошка. Продавец отказался принимать надкушенный пирожок обратно и предложил лишь компенсировать разницу в цене. Покупательница спросила у специалистов, законно ли это.