Красноярка не смогла вернуть в магазин надкушенный пирожок с картошкой вместо мяса

Красноярка обратилась в Роспотребнадзор после того, как ей продали пирожок не с той начинкой, которую она просила.
В своей жалобе женщина рассказала, что выбрала мучное изделие с мясом и рисом, ориентируясь на ценник, но откусила кусочек и поняла, что внутри него картошка. Продавец отказался принимать надкушенный пирожок обратно и предложил лишь компенсировать разницу в цене. Покупательница спросила у специалистов, законно ли это.
В ведомстве пояснили, что в этой ситуации права потребителя нарушены. Продавец указал на ценнике неверное наименование, тем самым ввел в заблуждение.
Предложение компенсировать разницу в цене тоже неправомерно. По закону покупатель имеет право выбрать один из двух вариантов: потребовать замены, то есть вернуть пирожок с картошкой и получить тот, что был заявлен на ценнике, либо отказаться от покупки и вернуть деньги.
Если продавец отказывается выполнять законные требования, специалисты советуют обращаться с официальной жалобой в Роспотребнадзор. Оставить ее можно на сайте.
