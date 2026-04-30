Новую взлетно-посадочную полосу строят под Волгоградом

В Волгоградской области в патриотическом центре «Юный ястреб» построят новую взлетно-посадочную полосу. Как сообщает администрация Волгоградской области, она будет не только принимать и выпускать легкомоторные самолеты, в том числе для прыжков с парашютом, но и пригодится для осуществления внутриобластных пассажироперевозок воздушным транспортом. Работы по строительству объекта в Среднеахтубинском районе завершатся до конца 2026 года.