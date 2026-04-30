В районе имени Лазо завершилась акция помощи бойцам СВО «ЛазоZабота»

В течение месяца в районе имени Лазо проходила акция «ЛазоZабота» по сбору гуманитарной помощи для бойцов, защищающих интересы России в зоне специальной военной операции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она была приурочена к Дню Победы.
Жители района имени Лазо традиционно активно участвуют в помощи землякам. На этот раз в каждом поселении были открыты пункты сбора гуманитарной помощи и работали точки плетения маскировочных сетей. Волонтёрские движения трудились с полной отдачей.
— Ежегодно мы проводим две крупные отправки «за ленту», приуроченные к конкретным событиям. В декабре формируем новогодние посылки-подарки для ребят. Весеннюю отправку, как и в этом году, традиционно посвящаем Дню Победы, — рассказали в районной администрации, подводя итоги акции.
Жители района не остались в стороне. В пунктах приёма принимали всё, что особенно необходимо защитникам: аптечки, горелки, носки, стельки и перчатки, батарейки, чай, кофе, сладости, супы и каши быстрого приготовления. Кроме того, к 9 Мая желающие отправляли землякам открытки, сувениры и всё, что может вдохновить бойцов на приближение Победы.
В общей сложности жители района Лазо собрали 70 коробок гуманитарного груза, который уже 4 мая отправится в Хабаровск в фонд «МЫВМЕСТЕ», а после — уже за «ленточку», где подарки ко Дню Победы очень ждут наши защитники.
— Мы знали, что лазовцы — люди с большим добрым сердцем, и они, конечно, внесли свой вклад в приближение нашей общей Победы. Акция «ЛазоZабота» это подтвердила, — отметили в администрации района, поблагодарив всех участников.