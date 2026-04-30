В Красноярске стартовало благоустройство улицы Кирова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начались работы по благоустройству улицы Кирова в рамках подготовки к 400-летию города.
Сейчас бригады работают на участке от улицы Республики до Марковского. Здесь демонтируют старое покрытие, устанавливают новые бордюры из натурального камня и обустраивают понижения для маломобильных граждан. Параллельно прокладывают подземные каналы для модернизации освещения — провода уберут под землю, появятся новые опоры и светильники.
В районе МФЦ уже ликвидировали парковочный карман, не соответствующий требованиям безопасности. Парковку организуют вдоль проезжей части, включая места для людей с инвалидностью, сообщает мэрия.
После завершения основных работ тротуары вымостят брусчаткой с функциональным зонированием, а саму улицу приведут к единому стилю и сделают удобной для пешеходов. Также запланирован ремонт проезжей части, обновление разметки и дорожных знаков.
Добавим, второй сезон подряд улицы исторического центра Красноярска приводят к единому стилю благоустройства в рамках подготовки к юбилею города. В этом году работы пройдут на улицах Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова. Для каждой улицы разработаны специальные проекты, а подход к благоустройству комплексный.