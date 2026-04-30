Красноярцам рассказали о болезнях картофеля и способах защиты урожая

Картофель подвержен инфекционным и неинфекционным болезням. К наиболее распространенным относятся фитофтороз, черная парша, антракноз, черная ножка и бактериальная бурая гниль. Они проявляются пятнами на листьях и клубнях, гниением стеблей и ухудшением качества урожая. Вирусные инфекции, включая различные формы мозаики, приводят к деформации растений и снижению урожайности.