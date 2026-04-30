Красноярцам рассказали о болезнях картофеля и способах защиты урожая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» напомнили, какие заболевания чаще всего поражают картофель и как снизить риски при выращивании.
Картофель подвержен инфекционным и неинфекционным болезням. К наиболее распространенным относятся фитофтороз, черная парша, антракноз, черная ножка и бактериальная бурая гниль. Они проявляются пятнами на листьях и клубнях, гниением стеблей и ухудшением качества урожая. Вирусные инфекции, включая различные формы мозаики, приводят к деформации растений и снижению урожайности.
Отдельно специалисты выделяют так называемый ложный рак картофеля, при котором на клубнях образуются наросты. Также встречаются неинфекционные нарушения, связанные с дефицитом питательных веществ и условиями выращивания.
По данным лабораторий ЦОК АПК, перед реализацией продукция проходит комплекс исследований на наличие вредителей, грибов, бактерий и вирусов. При выявлении карантинных заболеваний картофель не допускается к использованию.
Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать севооборот, использовать здоровый посадочный материал и выбирать районированные сорта. Необходимо регулярно удалять сорняки, обрабатывать клубни перед посадкой и следить за состоянием растений.
Дополнительно советуют удобрять почву компостом и минеральными веществами, контролировать кислотность грунта и при необходимости проводить лабораторные исследования.
Оптимальный срок посадки картофеля в Красноярском крае — середина мая. Соблюдение агротехнологии и своевременная защита растений позволяют сохранить урожай и его качество.