На Южном вокзале в Калининграде задержали мужчину, который сутки был в федеральном розыске

Сотрудники транспортной полиции на Южном железнодорожном вокзале Калининграда задержали 32-летнего жителя областного центра. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Инициатором выступило УМВД по Владикавказу.
Подозреваемого разыскивали по части 2 статьи 314.1 УК РФ — это неоднократное нарушение судебных ограничений при административном надзоре, сопряжённое с нарушением порядка управления. Ранее мужчина скрылся от дознания, и ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Интересная деталь: в федеральный розыск его объявили всего за сутки до задержания. Транспортные полицейские сработали оперативно — уже на следующий день беглец оказался в спецпомещении для задержанных. Сейчас решается вопрос о его передаче инициатору розыска.