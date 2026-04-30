Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном вокзале в Калининграде задержали мужчину, который сутки был в федеральном розыске

Источник: Янтарный край

Сотрудники транспортной полиции на Южном железнодорожном вокзале Калининграда задержали 32-летнего жителя областного центра. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Инициатором выступило УМВД по Владикавказу.

Подозреваемого разыскивали по части 2 статьи 314.1 УК РФ — это неоднократное нарушение судебных ограничений при административном надзоре, сопряжённое с нарушением порядка управления. Ранее мужчина скрылся от дознания, и ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Интересная деталь: в федеральный розыск его объявили всего за сутки до задержания. Транспортные полицейские сработали оперативно — уже на следующий день беглец оказался в спецпомещении для задержанных. Сейчас решается вопрос о его передаче инициатору розыска.

