Как поддерживать себя в форме, не вставая с дивана

«Впереди длинные праздники, для большинства это время отдыха, сериалов и минимальной активности. Но как тренер скажу честно: полностью “выпадать” из движения — не лучшая идея», — считает персональный тренер, выпускница Национального университета фитнеса Людмила Синелёва.
Хорошая новость: чтобы поддерживать тело в тонусе, не обязательно идти в зал. Можно начать прямо с дивана. Вот упражнения, которые девушка рекомендует своим клиентам на такие периоды:
1. Ягодичный мост.
Согните ноги, стопы поставьте на диван. Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке. 15−20 повторений.
2. Подъёмы ног лёжа.
Лягте на спину, ноги прямые. Поднимайте по одной ноге или сразу обе. 10−15 повторений.
3. Лёгкие скручивания на пресс.
Руки на груди или за головой. Слегка приподнимайте корпус, без рывков и без нагрузки на шею. 15−20 повторений.
4. «Велосипед».
Лёжа на спине, имитируйте кручение педалей. 30−60 секунд.
5. Сведение лопаток.
Полулёжа отведите плечи назад, сведите лопатки и задержитесь. 10−15 повторений с паузой 2−3 секунды. Отлично разгружает спину после телефона и сериалов.
6. Ягодичный мост с паузой.
Поднимите таз и задержитесь в верхней точке на 5−10 секунд. 10−12 повторений.
7. Потягивания (растяжка).
Вытянитесь руками вверх, носки — от себя. 10−15 секунд.
«Как тренер советую: не нужно делать идеально или долго. Даже 10−15 минут такой активности в день — уже большая разница для самочувствия, тонуса и фигуры. И самое важное — это не про “заставить себя”, а про заботу о теле в период отдыха», — говорит Людмила Синелёва.