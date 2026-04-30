Как поддерживать себя в форме, не вставая с дивана

Полностью «выпадать» из движения во время длинных праздников — не лучшая идея.

Источник: АиФ Воронеж

«Впереди длинные праздники, для большинства это время отдыха, сериалов и минимальной активности. Но как тренер скажу честно: полностью “выпадать” из движения — не лучшая идея», — считает персональный тренер, выпускница Национального университета фитнеса Людмила Синелёва.

Хорошая новость: чтобы поддерживать тело в тонусе, не обязательно идти в зал. Можно начать прямо с дивана. Вот упражнения, которые девушка рекомендует своим клиентам на такие периоды:

1. Ягодичный мост.

Согните ноги, стопы поставьте на диван. Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке. 15−20 повторений.

2. Подъёмы ног лёжа.

Лягте на спину, ноги прямые. Поднимайте по одной ноге или сразу обе. 10−15 повторений.

3. Лёгкие скручивания на пресс.

Руки на груди или за головой. Слегка приподнимайте корпус, без рывков и без нагрузки на шею. 15−20 повторений.

4. «Велосипед».

Лёжа на спине, имитируйте кручение педалей. 30−60 секунд.

5. Сведение лопаток.

Полулёжа отведите плечи назад, сведите лопатки и задержитесь. 10−15 повторений с паузой 2−3 секунды. Отлично разгружает спину после телефона и сериалов.

6. Ягодичный мост с паузой.

Поднимите таз и задержитесь в верхней точке на 5−10 секунд. 10−12 повторений.

7. Потягивания (растяжка).

Вытянитесь руками вверх, носки — от себя. 10−15 секунд.

«Как тренер советую: не нужно делать идеально или долго. Даже 10−15 минут такой активности в день — уже большая разница для самочувствия, тонуса и фигуры. И самое важное — это не про “заставить себя”, а про заботу о теле в период отдыха», — говорит Людмила Синелёва.