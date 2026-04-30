Академик Чумаков рассказал, что в вечной мерзлоте найдены интересные вирусы

Молекулярный биолог и академик РАН Пётр Чумаков в интервью RT рассказал, что большинство вирусов, включая те, что находятся в вечной мерзлоте, не представляют угрозы для человека. Однако вирусы из старых могильников могут быть опасными.
В прошлом году экс-советник Генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг отмечал, что человечество не готово к встрече с вирусами, которые могут высвободиться при таянии льдов и вечной мерзлоты.
Пётр Чумаков отметил, что вирусы часто воспринимаются как исключительно вредные, но на самом деле большинство из них безвредны. Он также добавил, что современные методы, такие как секвенирование, позволяют выявлять и анализировать огромное количество вирусов, многие из которых являются совершенно новыми видами и не представляют опасности для человека.
Биолог рассказал, что в вечной мерзлоте были обнаружены интересные и крупные вирусы, которые существовали у амёб около 40 тысяч лет назад.
«Не у человека, не у мамонта, а у амёб. Очевидно, что никакого вреда они не представляют», — уточнил учёный.
Однако Чумаков подчеркнул, что старые могильники представляют гораздо большую опасность. Например, если в захоронении произошла эпидемия чумы, это может привести к высвобождению опасных патогенов. Тем не менее, такие случаи можно быстро идентифицировать и разработать меры противодействия.