В Свердловской области мошенники используют патриотическую повестку

В последней декаде апреля в Екатеринбурге и Свердловской области активизировались мошенники, которые теперь используют патриотическую повестку. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Аферисты создают в социальных сетях фальшивые аккаунты, выдавая себя за представителей одного из региональных министерство, а также ведут фальшивый новостной канал, распространяя сообщения о проведении «патриотического субботника».
Цель злоумышленников — убедить пользователей перейти по ссылке для последующей кражи их личных данных.
Антитеррористическая комиссия Свердловской области настоятельно рекомендует уральцам не переходить по ссылкам, размещенным в подозрительных аккаунтах и не сканировать QR-коды в этих пабликах.