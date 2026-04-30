В Свердловской области мошенники используют патриотическую повестку

В Екатеринбурге активизировались мошенники.

Источник: Комсомольская правда

В последней декаде апреля в Екатеринбурге и Свердловской области активизировались мошенники, которые теперь используют патриотическую повестку. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Аферисты создают в социальных сетях фальшивые аккаунты, выдавая себя за представителей одного из региональных министерство, а также ведут фальшивый новостной канал, распространяя сообщения о проведении «патриотического субботника».

Цель злоумышленников — убедить пользователей перейти по ссылке для последующей кражи их личных данных.

Антитеррористическая комиссия Свердловской области настоятельно рекомендует уральцам не переходить по ссылкам, размещенным в подозрительных аккаунтах и не сканировать QR-коды в этих пабликах.