Екатеринбуржцы не могут улететь из Египта из-за переноса рейса

Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Египта.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга не могут улететь из Египта из-за переноса рейса. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс UJ-721 авиакомпании AlVaria Universal Airlines должен был вылететь 29 апреля в 23:30, однако на данный момент его перенесли на 30 апреля на 16:30.

— Рейс в Екатеринбург сегодня не улетает. Нас переселяют в другой отель, — сообщила одна из пассажирок.

Ранее Росаивация сообщила о введении ограничений в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения связаны с объявлением режима беспилотной опасности на территории Свердловской области. Отметим, что это уже вторая угроза атаки БПЛА за 30 апреля.

Напомним, что 29 апреля из-за введения ограничений в аэропорту Кольцово были задержаны 23 рейса.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
