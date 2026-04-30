Екатеринбуржцы не могут улететь из Египта из-за переноса рейса

Жители Екатеринбурга не могут улететь из Египта из-за переноса рейса. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс UJ-721 авиакомпании AlVaria Universal Airlines должен был вылететь 29 апреля в 23:30, однако на данный момент его перенесли на 30 апреля на 16:30.
— Рейс в Екатеринбург сегодня не улетает. Нас переселяют в другой отель, — сообщила одна из пассажирок.
Ранее Росаивация сообщила о введении ограничений в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения связаны с объявлением режима беспилотной опасности на территории Свердловской области. Отметим, что это уже вторая угроза атаки БПЛА за 30 апреля.
Напомним, что 29 апреля из-за введения ограничений в аэропорту Кольцово были задержаны 23 рейса.