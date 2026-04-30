Соревнования по мотоциклетному спорту прошли Тюмени

В них приняли участие около 80 человек.

Чемпионат и первенство по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотоциклетный кросс» прошли в Тюмени при поддержке госпрограммы «Спорт России». В мероприятиях приняли участие около 80 человек, сообщили в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На состязания приехали спортсмены из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Они являются победителями и призерами соревнований Уральского и Сибирского округов, а также региональных и всероссийских стартов. Возраст участников — шесть лет и старше.

Медали были разыграны в восьми спортивных зачетах, включая отдельный для девушек. Победителей наградили золотыми медалями и дипломами соответствующих степеней. И в первенстве, и в чемпионате лучшими в командном зачете стали представители спортивной школы «Старт XXI век г. Тюмени» № 1.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.