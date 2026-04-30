Пермякам рассказали, что грозит за публикацию фото и видео с БПЛА

Указ о запрете съёмок был подписан губернатором ещё в 2025 году.

Штраф грозит за публикацию фото и видео с БПЛА, напомнили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

В Прикамье продолжает действовать запрет на съёмку и публикацию материалов, связанных с беспилотниками. Ограничения установлены указом губернатора.

Под запрет попадают:

Съёмка дронов и моментов их атак;

Фиксация мест падения, повреждений, разрушений и дыма;

Кадры с пострадавшими;

Материалы, по которым можно определить тип аппарата или работу систем ПВО и РЭБ.

Также нельзя публиковать сведения о дислокации сил ВС РФ и правоохранительных органов, объектах военной инфраструктуры, связи, ТЭК, ЖКХ, мостах и других критически важных объектах.

За нарушения грозит административная ответственность: гражданам — до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч, юридическим лицам — до 300 тысяч. При повторном нарушении штраф для юрлиц вырастет до миллиона рублей.

Ранее минтербез прокомментировал сообщения о «Химической опасности».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше