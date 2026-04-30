Пермякам рассказали, что грозит за публикацию фото и видео с БПЛА

Штраф грозит за публикацию фото и видео с БПЛА, напомнили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
В Прикамье продолжает действовать запрет на съёмку и публикацию материалов, связанных с беспилотниками. Ограничения установлены указом губернатора.
Под запрет попадают:
Съёмка дронов и моментов их атак;
Фиксация мест падения, повреждений, разрушений и дыма;
Кадры с пострадавшими;
Материалы, по которым можно определить тип аппарата или работу систем ПВО и РЭБ.
Также нельзя публиковать сведения о дислокации сил ВС РФ и правоохранительных органов, объектах военной инфраструктуры, связи, ТЭК, ЖКХ, мостах и других критически важных объектах.
За нарушения грозит административная ответственность: гражданам — до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч, юридическим лицам — до 300 тысяч. При повторном нарушении штраф для юрлиц вырастет до миллиона рублей.
