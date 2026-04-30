В Казани на время проведения «КазаньФорума» ограничат продажу алкоголя

В Казани введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Соответствующее постановление принял Кабинет Министров республики, документ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Источник: ИА Татар-информ

Согласно постановлению, с 12 по 17 мая розничная продажа алкоголя будет запрещена на территориях, задействованных в проведении форума. Исключение сделано для предприятий общественного питания, где продажа алкогольной продукции сохранится в рамках оказания услуг.