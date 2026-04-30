В Кузбассе выбрали лучшего регионального специалиста по эксплуатации БАС

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» стал кемеровчанин Максим Ощепков. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения Кузбасса.
Всего на площадке Кузбасского государственного аграрного университета имени В. Н. Полецкова за победу боролись пять конкурсантов. Они продемонстрировали высокое мастерство пилотирования, глубокие познания в области аэротехники, программирования, геодезии и законодательства, регулирующего авиаполеты.
Практическая часть включала выполнение заданий на сложной трассе с имитацией различных зон, точечную посадку и качественную фотосъемку. Оценивалась не только скорость, но и точность и аккуратность выполнения. Уточним, что победитель регионального этапа Максим Ощепков работает инструктором-методистом Кемеровского центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.
«Специалист по эксплуатации БАС — это многогранная и востребованная профессия, требующая серьезных навыков, сноровки и интеллекта. Все конкурсные испытания были нелегкими, но именно они позволили выявить лучших из лучших. И те, кто сегодня вышел в лидеры нашего конкурса — истинные профессионалы своего дела! Поздравляю с победой!» — отметила заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса Татьяна Фензель.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.