Силы ПВО сбили 31 беспилотник в Нижегородской области ночью 30 апреля

30 БПЛА сбито над Дзержинском, еще один — в Кстовском районе.

Источник: Живем в Нижнем

Силы ПВО перехватили 31 беспилотник в небе над Нижегородской областью в ночь на 30 апреля, сообщил губернатор Глеб Никитин.

30 БПЛА сбиты над Дзержинском еще один уничтожен в Кстовском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, разрушений нет, пострадавших тоже нет.

«Имели место возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы», — добавил Глеб Никитин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией России удалось сбить 189 БПЛА.

