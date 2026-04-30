Силы ПВО сбили 31 беспилотник в Нижегородской области ночью 30 апреля

Силы ПВО перехватили 31 беспилотник в небе над Нижегородской областью в ночь на 30 апреля, сообщил губернатор Глеб Никитин.
30 БПЛА сбиты над Дзержинском еще один уничтожен в Кстовском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, разрушений нет, пострадавших тоже нет.
«Имели место возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы», — добавил Глеб Никитин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией России удалось сбить 189 БПЛА.
