В Хабаровске с 1 мая изменится расписание речного транспорта

Жителям Хабаровска нужно привыкать к новому графику движения речного транспорта. В связи с низким уровнем реки Амур с 1 мая 2026 года вносятся следующие изменения в график движения по пригородным маршрутам:
— Маршрут «Речной вокзал — Дубки»: выполнение рейсов временно будет осуществляться только до остановочного пункта «Садовая-2».
— Маршрут «Речной вокзал — 10 км»: в связи с невозможностью безопасного подхода судов к берегу временно закрыты остановочные пункты «6-й км» и «7-й км».
Данные меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности пассажирских перевозок в текущих гидрологических условиях.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае в конце апреля — начале мая традиционно открывается сезон дачных автобусных перевозок. В текущем году первые рейсы к приусадебным участкам из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начнут работать 1 мая.