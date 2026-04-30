На Сахалине начали вытаскивать затонувшее судно «Тамга»

Специалисты приступили к ликвидации научно-промыслового судна «Тамга», которое село на мель в акватории возле села Яблочного в Холмском районе Сахалина в 1993 году. Работы ведут при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.
«Подрядчик приступил к работам по вытягиванию судна из воды. Проводится формирование “мертвого якоря”, за которым будут закреплены полиспасты и тяговое оборудование. После вытягивания на берег останки судна разделают и утилизируют. Средства от продажи металлолома поступят в областной бюджет. Всего в Холмском районе в 2026 году планируется удалить два объекта, работы на обоих участках сейчас находятся в активной фазе», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.
В этом году также работы запланированы в Корсаковском, Невельском, Долинском, Томаринском и Александровск-Сахалинском районах. Всего до конца 2030 года из воды в регионе планируют вытащить еще 29 судов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.