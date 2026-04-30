На Сахалине начали вытаскивать затонувшее судно «Тамга»

«Подрядчик приступил к работам по вытягиванию судна из воды. Проводится формирование “мертвого якоря”, за которым будут закреплены полиспасты и тяговое оборудование. После вытягивания на берег останки судна разделают и утилизируют. Средства от продажи металлолома поступят в областной бюджет. Всего в Холмском районе в 2026 году планируется удалить два объекта, работы на обоих участках сейчас находятся в активной фазе», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.