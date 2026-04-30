Евгений Семенов: «Новая архитектура стала ответом на кризис миропорядка»

«Формирование новой многополярной архитектуры международных отношений стало результатом комплекса глобальных геополитических событий, обстоятельств, а также действий отдельных стран, которые подорвали устойчивость прежней международной системы, сложившейся после Второй мировой войны и получившей отражение в принципах ООН», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, как формируется новая многополярная архитектура международных отношений.
«Главным событием, запустившим этот процесс, стал распад СССР, который президент России Владимир Путин назвал “крупнейшей геополитической катастрофой XX века”. Исчезновение Союза создало условия для формирования однополярного мира, где Запад, особенно США, начал диктовать правила в политике, экономике и безопасности. Однако такая система не могла быть устойчивой в долгосрочной перспективе, так как не учитывала интересы растущего числа государств, стремившихся к самостоятельности.
Формированию многополярного мира способствовал экономический рост развивающихся стран. Именно страны, демонстрировавшие стремительный рост национальных экономик (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), вошли в БРИКС, ставший заметной экономической платформой для формирования новой мировой архитектуры. Этому процессу также способствовало создание и развитие таких организаций, как ШОС и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Огромную роль в процессе формирования новой мировой архитектуры сыграли технологические изменения и новые уклады. Развитие цифровых технологий, ИИ, блокчейна и создало новые возможности для укрепления суверенитета стран глобального Юга и, в первую очередь, Китая. Технологии стали ключевым ресурсом для роста геополитического влияния этих стран.
Военные интервенции США и стран Запада (Ливия, Ирак, Венесуэла), грубое нарушение норм международного права, игнорирование институтов ООН, а также непрекращающиеся попытки унификации ценностей и культуры подрывали доверие к действующей однополярной архитектуре и стимулировали поиск альтернативных механизмов глобального управления. Стремление множества стран сохранить национальную идентичность, культурные и религиозные особенности стало важным фактором консолидации государств, выступающих за многополярность.
Таким образом, новая многополярная архитектура стала ответом на кризис однополярного миропорядка, экономические, политические и культурные вызовы, а также на действия стран, стремившихся к большей самостоятельности и балансу сил на глобальной арене".