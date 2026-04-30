«Главным событием, запустившим этот процесс, стал распад СССР, который президент России Владимир Путин назвал “крупнейшей геополитической катастрофой XX века”. Исчезновение Союза создало условия для формирования однополярного мира, где Запад, особенно США, начал диктовать правила в политике, экономике и безопасности. Однако такая система не могла быть устойчивой в долгосрочной перспективе, так как не учитывала интересы растущего числа государств, стремившихся к самостоятельности.