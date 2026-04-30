Более 200 волгоградцев проверились на диабет в «Диамобиле»

Мониторинг сахарного диабета помогает выявить риски и улучшить качество жизни.

Источник: Комсомольская правда

Более 200 жителей Волгоградской области прошли комплексное обследование на сахарный диабет с помощью передвижного диагностического комплекса «Диамобиль», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Эта акция состоялась с 20 по 29 апреля на базе регионального эндокринологического центра Волгоградской областной клинической больницы № 1.

В рамках обследования «Диамобиль» приняли 145 взрослых пациентов с сахарным диабетом первого и второго типов, состоящих на диспансерном учете. Кроме того, более 60 детей также прошли диагностику. Особое внимание уделили юным волгоградцам, у которых пока нет диагноза, но их родители страдают от этого заболевания. Для таких детей провели анализы на наличие антител, чтобы оценить риск развития болезни.

Создание современной системы здравоохранения — один из приоритетов региональной политики. По задачам губернатора Андрея Бочарова, в Волгоградской области строят новые и капитально ремонтируют существующие медицинские учреждения, обновляют автопарк лечебных организаций и оснащают клиники современным высокоточным оборудованием.