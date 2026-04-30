Красноярцев приглашают на празднование Первомая

В мэрии рассказали, как Красноярск отпразднует День Весны и Труда.
Так, 1 мая горожан приглашают поболеть за бегунов полумарафона «Первомайский». Он стартует в 10:00 на Центральной набережной в районе Капитанского клуба (ул. Дубровинского, 100). Спортсменам предстоит преодолеть две дистанции — 5 км и 21,1 км.
На площади у стелы «Город трудовой доблести» (Красраб, 46) с 11:00 начнут работать локации Федерации профсоюзов края. В 12:00 здесь же состоится официальное мероприятие с участием представителей администрации города, депутатов, членов Советов ветеранов и молодежи.
В 12:40 на площади перед Дворцом культуры имени 1 Мая начнется праздничный концерт.
В 12:50 участников митинга пригласят на трамвайную экскурсию «Город трудовой доблести», посвященную рабочим подвигам жителей Красноярска в годы Великой Отечественной войны.
А в течение дня — в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 — главные городские часы будут исполнять мелодию песни «Марш высотников».
