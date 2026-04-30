Предпринимателей в Челябинской области обучат бухгалтерскому учету

Бесплатные занятия стартуют с 13 мая.

Второй поток программы повышения квалификации «Бухгалтерский учет» проведут для предпринимателей в Челябинской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

За две недели обучения слушатели разберутся в изменениях налогового законодательства, узнают, как оптимизировать налоги, корректировать стратегию, освоят работу в онлайн-бухгалтерии и с документооборотом. Принять участие в программе могут представители малого и среднего бизнеса и физлица, которые зарегистрированы на территории Челябинской области. Чтобы стать слушателем, необходимо иметь среднее специальное или высшее образование.

Программа стартует с 13 мая в очно-заочном формате. Занятия будут бесплатными, зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.