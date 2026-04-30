В Красноярске начали благоустройство улицы Кирова в историческом центре

В Красноярске стартовали работы по обновлению улицы Кирова, которая относится к поперечным улицам исторического центра. После завершения работ пространство планируют сделать удобным для прогулок. На первом этапе бригады приступили к работам в пешеходной зоне. На данный момент задействованы два квартала от улицы Республики до улицы Марковского со стороны набережной Качи. Специалисты демонтируют старое покрытие и заменяют бордюр на новый из натурального камня. Проект также предусматривает гранитные понижения на участках со спусками. На участке установлены дорожные знаки, для пешеходов организованы деревянные настилы, при этом проход по противоположной стороне тротуара остается открытым. Одновременно началась модернизация освещения. Специалисты прокладывают подземные каналы, куда перенесут кабели и провода, после чего на улице появятся новые опоры и светильники. В районе многофункционального центра демонтирован парковочный карман, который признали не соответствующим требованиям безопасности. В проекте предусмотрено размещение парковки вдоль проезжей части, при этом места для людей с инвалидностью обозначат специальными знаками. Для упорядочивания стоянки также установят гранитные полусферы. После завершения работ с бортовым камнем на тротуаре начнут укладку разноформатной брусчатки. На проезжей части планируется заменить два слоя асфальтобетонного покрытия, обновить дорожные знаки и нанести новую разметку. Эти работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».