Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске отопительный сезон могут завершить 4 мая

Отопительный сезон в Курске может завершиться 4 мая. Об этом сообщил и. о. заместителя главы города Евгений Полянский в эфире региональной ТРК «Сейм».

Источник: Коммерсантъ

Чиновник пояснил: «Еще не было, чтобы среднесуточная температура в течение пяти дней составляла восемь градусов тепла, поэтому принято решение о продлении отопительного сезона».

Отмечается, что в случае продолжающихся холодов сроки могут быть пересмотрены. Гидравлические испытания начнутся по окончании отопительного сезона. По словам господина Полянского, износ теплосетей в Курске достигает 70%, поэтому сроки отключений горячей воды могут превысить нормативные две недели.

За отопительный сезон, стартовавший 1 октября, на объектах РИР «Энерго» произошло 56 аварий, на объектах «Гортеплосети» — 46. Их устранили в установленные сроки.

Сегодня отопление начнут отключать в Липецке, 5 мая эту работу планируют начать в Тамбове. Власти остальных регионов Черноземья конкретные сроки окончания отопительного сезона пока не называли.