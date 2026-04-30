В мэрии Красноярска напомнили о запретах на период майских праздников

Администрация города советует не носить на праздничные мероприятия опасные предметы.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Красноярска напомнили о правилах поведения и ограничениях на период майских праздников.

В первую очередь, по всему Красноярскому краю с 30 апреля по 10 мая будут действовать ограничения на использование беспилотников. Кроме этого, в места, где проводятся праздничные мероприятия, просят не приносить алкоголь, оружие, стеклянную и металлическую тару. Также желательно не брать с собой большие сумки: на праздничных площадках будет досмотр, и необходимость тщательной проверки будет его тормозить.

В мэрии также обозначили возможность использования профессиональной фото- и видеотехники, больших плакатов и флагов. Но все это нужно будет заранее согласовать с организаторами мероприятий.

Ранее мы писали о погоде на первые майские длинные выходные — она обещает быть почти летней, но в воскресенье ожидается похолодание и сильный ветер.