В мэрии Красноярска напомнили о запретах на период майских праздников

В администрации Красноярска напомнили о правилах поведения и ограничениях на период майских праздников.
В первую очередь, по всему Красноярскому краю с 30 апреля по 10 мая будут действовать ограничения на использование беспилотников. Кроме этого, в места, где проводятся праздничные мероприятия, просят не приносить алкоголь, оружие, стеклянную и металлическую тару. Также желательно не брать с собой большие сумки: на праздничных площадках будет досмотр, и необходимость тщательной проверки будет его тормозить.
В мэрии также обозначили возможность использования профессиональной фото- и видеотехники, больших плакатов и флагов. Но все это нужно будет заранее согласовать с организаторами мероприятий.
