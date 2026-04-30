Нижегородцы смогут купить абонемент на концерты фестиваля «Столица Закатов»

Абонементы на посещение всех концертов приглашенных артистов впервые вводят в рамках фестиваля «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».
Обладатели абонементов смогут побывать на выступлениях тех звезд, которые порадуют зрителей на сцене «Ракушка» в Александровском саду. В частности, 31 мая перед нижегородцами споет Дора, 13 июня — Markul, 4 июля — Dan Barnett, 22 августа — Beautiful Boys, а 30 августа — секретный гость, имя которого объявят позже.
Помимо концертов абонемент дает право получить премиальные подарочные боксы с сувенирной продукцией «Столицы Закатов». Организаторы уточнили, что количество единых билетов ограничено. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что программу подготовили и для любителей классической музыки. В рамках «Столицы Закатов» традиционно состоится фестиваль «Музыка над Волгой». Открытие мероприятия пройдет 7 июня. В этом году семь программ академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии составят цикл «Симфонические странствия». Воскресные концерты будут начинаться в 19:00. Предварительно необходима регистрация.
Основной площадкой проведения фестиваля «Музыка над Волгой» станет сцена «Ракушка». Исключением станет 12 июля: концерт пройдет в большом зале Нижегородской филармонии. Для зрителей подготовили программу, посвященную бессмертной классике Петра Чайковского. В частности, прозвучит полонез из оперы «Евгений Онегин», редко исполняемый полонез из Третьей сюиты, а также знаменитые фрагменты из трех легендарных балетов.
Также в «Ракушке» программу представит фестиваль Summer Sound x билайн. В партнерстве со «Столицей Закатов» выступят следующие артисты:
24 июля — выступит группа «Моя Мишель», 31 июля — Дельфин, 1 августа — группа «Комната культуры», 2 августа — рэп-исполнитель Хаски, 4 августа — певица Ева Власова, 6 августа — артист SQWOZ BAB, 9 августа — группа «Градусы».
С 29 мая по 30 августа жителей и гостей Нижнего Новгорода порадуют музыканты в рамках «Соло на закате». Выступления организуют на Нижне-Волжской набережной (напротив Академии Маяк), набережной Федоровского, Стрелке, в Кремле и в Александровском саду.
6 июня в столице ПФО дадут старт стразу двум фестивалям — «Столица Закатов. Искра» и «Столица Закатов. Гастрономическая Рождественская».
16+