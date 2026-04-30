Нижегородцы смогут купить абонемент на концерты фестиваля «Столица Закатов»

Обладатели абонементов смогут побывать на выступлениях тех звезд, которые порадуют зрителей на сцене «Ракушка» в Александровском саду. В частности, 31 мая перед нижегородцами споет Дора, 13 июня — Markul, 4 июля — Dan Barnett, 22 августа — Beautiful Boys, а 30 августа — секретный гость, имя которого объявят позже.