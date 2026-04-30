Без вопросов и разногласий: как Совет по культуре принимал памятник князю Владимиру

Вскоре на месте будущего памятника начали пилить деревья, а потом установили постамент за счет бюджета, однако памятник не появился ни в 2015-м, ни в 2016 году. В июле 2016 года Александр Ярошук, бывший тогда мэром Калининграда, сообщил, что памятника Владимиру на площади Победы пока не будет, поскольку у спонсоров и меценатов нет денег. «Все планы, которые были и у церкви, и у бизнесменов, пришлось, к сожалению, чуть-чуть приостановить», — рассказал градоначальник. Он заверил, что памятник поставить все же планируется, «но не в этом году однозначно». После этого на постаменте установили крест.