Воздух вместо попкорна. Где в Волгограде смотреть кино под открытым небом

«Хочется увидеть картины для души, а не вампиров и суперменов», — пишут в редакцию волгоградцы. Оказалось, доброе кино возвращается — не на большие экраны ТЦ, а под открытое небо, причём бесплатно. Как в Камышине надувной кинотеатр поддержали три тысячи жителей, где в Волгограде устроят «Кино на траве» и какой новый семейный фильм покажут уже 3 мая — в материале «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".
Кинотеатров много, но…
Однако в Волгограде нет недостатка в крупных современных кинотеатрах: они расположены во всех районах города. Правда, там идёт кино в основном коммерческое, и читатели жалуются на засилье боевиков и триллеров.
«Вроде столько пишут о поддержке отечественного кино, а как посмотришь на афиши, прямо оторопь берёт, — пишет нам читательница Ольга Пономарева из Ленинска. — Какие-то вампиры, супермены, мистика, ужасы… Есть, конечно, и комедии, и фильмы для детей, но найти по-настоящему умный, добрый, талантливый фильм в кино очень сложно».
Кроме того, волгоградцы зрелого возраста хотят видеть на больших экранах больше старых советских фильмов, но таковых на широко рекламируемых афишах мы не видим. Причина на поверхности — на такое кино вряд ли пойдёт много желающих, а для современного большого кинотеатра главная задача — прибыль.
Хорошо забытое старое.
Наши читатели вспоминают прежние времена и такое любимое многими развлечение, как кино под открытым небом. «Почему не возродить подобное? — ещё цитата из письма читательницы. — Это же не требует больших затрат, а удовольствие для людей большое. У нас тёплый сезон длится немало, многие обрадовались бы возможности посмотреть таким образом фильмы».
Стоит отметить, что такая идея в районах области уже воплощается. Так, подобный кинотеатр открыли в 2024 г. в Камышине на обновлённой набережной. Причём это был народный проект, воплощённый в рамках программы инициативного бюджетирования.
Его выдвинула инициативная группа, поддержали жители — «за» высказались 3000 человек. Далее на средства областного и муниципального бюджетов, внебюджетных источников инициаторы закупили надувной экран, проектор, комплекты светового и звукового оборудования, складные стулья. Уличный кинотеатр стал весьма популярным у камышан, на показы собирается много людей. Это — новая точка притяжения на городской набережной.
Открытые кинопоказы в рамках различных проектов с успехом проходили в Калиновском сельском поселении Киквидзенского района (проект «Кино на траве»), а также в Суровикино, где действовал автоклуб — показы мультфильмов устраивали на Аллее детства. В сельских районах области также открываются подобные летние кинотеатры.
В Волгограде тоже есть возможность увидеть кино под открытым небом — в последнее время традиции возрождаются.
Так, киносеансы проходят в Историческом парке «Россия — моя история» в рамках проекта «Кино на траве» по адресу: Набережная 62-й Армии, 1б. Трансляции идут на фасадном экране здания парка. Кстати, ближайшие показы запланированы на начало мая, и это новые российские семейные фильмы.
Например, 3 мая в 18 часов можно будет увидеть фильм «Артек. Сквозь столетия» (2025 г., 6+). В центре сюжета — юный рэпер Митя Неверовский, который неожиданно вместе с вожатым попадает в прошлое — сначала в 1925 год, а затем — в 1812-й.
В 19:40 в этот же день покажут картину «Мой дикий друг» (6+) − трогательную историю, вдохновлённую сказкой Экзюпери.
Это бесплатные показы, но в парке обращают внимание, что количество мест ограничено.
«Приходите заранее, чтобы занять удобные места, а для более комфортного отдыха возьмите с собой необходимые вещи, которые помогут вам удобно расположиться и сделают просмотр приятным и атмосферным, — посоветовали в администрации парка».
Обычно в апреле — мае в Волгограде начинается сезон бесплатных открытых кинопоказов в амфитеатре на Центральной набережной. В летнее время на Центральной набережной работает автокинотеатр «Победа». Эта открытая киноплощадка находится рядом с военным катером «БК-13».
Радует различными кинопоказами на свежем воздухе и Центральный парк культуры и отдыха. Обычно сезон также открывается в мае.
Так что варианты увидеть хороший фильм есть — следите за информацией в различных источниках, включая нашу газету.