В Калининградской области нашли янтарь с отпечатком листа дуба, исчезнувшего 2,5 млн лет назад

Интересно, что чаще всего до наших дней доходят инклюзы — фрагменты флоры и фауны внутри прозрачного янтаря. На этот раз свидетельство того, каким был древний лес, сохранилось в виде редкого отпечатка на поверхности камня. «Янтарный лист» войдет в коллекцию музея Янтарного комбината, его будут показывать туристам.