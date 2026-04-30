Художники защитят проекты о генетике перед жюри 18 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Художники, участвующие в проекте «Код жизни: генетика и искусство», 18 мая представят и защитят свои проекты перед экспертным жюри в генетической компании «Эвоген», сообщила ТАСС заместитель генерального директора компании Олеся Сагайдак.
«18 мая мы приглашаем художников, прошедших конкурс и творческую лабораторию, представить свои художественные проекты перед экспертным жюри», — сказала она.
Проект «Код жизни: генетика и искусство» организован компанией «Эвоген» и куратором Анной Кириковой в партнерстве с Московской школой современного искусства (MSCA). Его второй этап прошел с 17 по 19 апреля. В творческой лаборатории приняли участие 30 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи и Грозного, прошедшие конкурсный отбор.
Генетика глазами художников.
Программа творческой лаборатории была посвящена сближению научного и художественного миров. В течение трех дней участники встречались с экспертами в области генетики, биотехнологий, современной культуры и искусства, обсуждали принципы наследуемости, распространенные мифы о биотехнологиях, перспективы создания «дизайнерских» детей и клонирования человека, а также проводили лабораторные эксперименты с живыми системами.
За научную часть отвечали заместитель генерального директора «Эвоген» Олеся Сагайдак, заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев и генеральный директор ООО «Биотек кампус» Константин Северинов. Художники также смогли познакомиться с работой лаборатории «Эвоген», выделить собственную ДНК и изучить свои хромосомы. Этот опыт должен лечь в основу будущих художественных произведений.
Блок современной культуры вели художник Василий Кононов-Гредин, куратор и художественный критик Олеся Туркина, а также философ и преподаватель философии Александр Писарев. Участники обсуждали современные художественные практики и принципы создания проектов — от появления идеи до формирования целостного авторского высказывания, а также обращались к художественным проектам на стыке научного знания и авторской интуиции.
Московская школа современного искусства выступила соорганизатором практических семинаров с художниками и арт-менторами Михаилом Левиным и Жанной Бобраковой. Они помогали участникам разработать идеи и форматы будущих произведений.
Результаты отбора будут объявлены 20 мая. В конце июня в галерее U Contemporary откроется выставка работ 10 победителей, где зрители смогут посмотреть на генетику глазами художников.