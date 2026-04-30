Где в Воронеже запретят продажу алкоголя 9 Мая?

В День Победы в центре Воронежа запретят розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.
Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в субботу, 9 мая. Он распространяется на территории, прилегающие к местам проведения мероприятий.
Спиртное не будут продавать на следующих улицах:
проспект Революции — от пересечения с улицей Карла Маркса;
площадь Ленина;
улица Плехановская — от пересечения с улицей Орджоникидзе до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;
улица Средне-Московская — до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;
улица Карла Маркса — от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до пересечения с улицей Орджоникидзе;
улица Куколкина — до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;
улица 9 Января — до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;
улица Свободы — от пересечения с переулком Старинным до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;
улица Пушкинская — до пересечения с улицей Свободы;
улица Фридриха Энгельса — от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Свободы;
улица Кирова — до пересечения с улицей Свободы;
улица Станкевича, 1;
улица Платонова — от пересечения с переулком Старинным;
улица Кардашова — до пересечения с улицей Карла Маркса;
улица Дзержинского;
улица Володарского — от пересечения с улицей Орджоникидзе;
проезд Театральный;
переулок Старинный — от пересечения с улицей Платонова до пересечения с улицей Свободы.
Приобрести алкоголь можно будет только в местах общепита — барах и кафе.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что власти решили отказаться от запуска салюта в Воронеже в честь Дня Победы. Это связано с обеспечением безопасности населения. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате, а вопрос проведения парада на площади Ленина пока остаётся открытым. Всё будет зависеть от оперативной обстановки накануне самого праздника.