Где в Воронеже запретят продажу алкоголя 9 Мая?

Купить спиртное нельзя будет почти на 20 улицах.

В День Победы в центре Воронежа запретят розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в субботу, 9 мая. Он распространяется на территории, прилегающие к местам проведения мероприятий.

Спиртное не будут продавать на следующих улицах:

проспект Революции — от пересечения с улицей Карла Маркса;

площадь Ленина;

улица Плехановская — от пересечения с улицей Орджоникидзе до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;

улица Средне-Московская — до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;

улица Карла Маркса — от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до пересечения с улицей Орджоникидзе;

улица Куколкина — до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;

улица 9 Января — до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;

улица Свободы — от пересечения с переулком Старинным до пересечения с улицей Фридриха Энгельса;

улица Пушкинская — до пересечения с улицей Свободы;

улица Фридриха Энгельса — от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Свободы;

улица Кирова — до пересечения с улицей Свободы;

улица Станкевича, 1;

улица Платонова — от пересечения с переулком Старинным;

улица Кардашова — до пересечения с улицей Карла Маркса;

улица Дзержинского;

улица Володарского — от пересечения с улицей Орджоникидзе;

проезд Театральный;

переулок Старинный — от пересечения с улицей Платонова до пересечения с улицей Свободы.

Приобрести алкоголь можно будет только в местах общепита — барах и кафе.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что власти решили отказаться от запуска салюта в Воронеже в честь Дня Победы. Это связано с обеспечением безопасности населения. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате, а вопрос проведения парада на площади Ленина пока остаётся открытым. Всё будет зависеть от оперативной обстановки накануне самого праздника.