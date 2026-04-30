Где в Воронеже запретят продажу алкоголя 9 Мая?

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что власти решили отказаться от запуска салюта в Воронеже в честь Дня Победы. Это связано с обеспечением безопасности населения. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате, а вопрос проведения парада на площади Ленина пока остаётся открытым. Всё будет зависеть от оперативной обстановки накануне самого праздника.