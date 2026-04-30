Еще одну игорную зону в Сибири разрешил открыть Совет Федерации

Совет Федерации одобрил закон, который позволит создать игорную зону на территории Республики Алтай. Об этом пишет sibnovosti.ru.
Сейчас в России работают пять таких зон — в Приморском, Алтайском и Краснодарском краях, Крыму и Калининградской области. Авторы законопроекта уверены, что Республики Алтай имеет не меньший туристический потенциал.
Новая игорная зона, по их замыслу, привлечет больше туристов, даст толчок развитию региона, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.
Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
Фото на главной: magnific.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.