В Госавтоинспекции напомнили, как обезопасить детей на дорогах

Нижегородская госавтоинспекция регулярно проводит мероприятия, направленные на профилактику травматизма. Результат налицо — в первом квартале этого года произошло всего два ДТП с пострадавшими с участием СИМ и одно с участием мототехники. Кроме того, в мае прошлого года заработал профилактический мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» для обучения детей правилам дорожного движения. Дети в игровой форме моделируют различные дорожно-транспортные ситуации, благодаря которым они учатся безопасно вести себя на дороге. К слову, за год сотрудники Госавтоинспекции выехали в районы Нижегородской области уже 56 раз.