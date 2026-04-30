В Госавтоинспекции напомнили, как обезопасить детей на дорогах

С начала года в Нижегородской области произошло 760 ДТП, в которых 993 человека пострадали и 40 погибли. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции по региону Владимир Ежов на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
Несоблюдение ПДД.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП уменьшилось на 5,2%. Снизилось и количество раненых и погибших.
Как отметил Владимир Ежов, большинство аварий происходит из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Самыми распространенными причинами в 1 квартале 2026 года стали превышение скорости, несоответствие скорости конкретным условиям движения, а также выезд на встречную полосу.
Кроме того, трагедии на дорогах часто происходят из-за непристегнутых ремней безопасности. Так, в 68 случаях погибли 15 водителей, а в 34 — жертвами стали 12 пассажиров. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Детский травматизм.
Особую тревогу у сотрудников Госавтоинспекции вызывает детский травматизм. В 1 квартале этого года было зарегистрировано 60 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 67 детей. К счастью, обошлось без погибших. За аналогичный период прошлого года произошло 63 ДТП, один подросток погиб.
Чаще всего пострадавшие в дорожных авариях дети были пассажирами, однако в 23 случаях несовершеннолетние стали участниками ДТП в качестве пешеходов и в одном случае — в качестве водителя.
Из 36 ДТП, в которых получили травмы несовершеннолетние, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 6 случаев нарушения правил перевозки детей — непристегнутые ремни либо отсутствие удерживающих устройств.
Владимир Ежов напомнил, что на переднем сидении можно перевозить ребенка старше 11 лет. Дети от 7 до 11 лет могут ездить на заднем сидении без автокресла, но обязательно с пристегнутым ремнем безопасности. Перевозить юных пассажиров этой возрастной группы на переднем сидении разрешается только в удерживающих устройствах. Малыши до 7 лет должны перевозиться в автолюльке или специальном детском кресле, соответствующем их возрасту и весу.
«Поэтому, чем лучше мы подберем кресло для ребенка, тем меньше будет последствий в случае ДТП», — добавил начальник Управления Госавтоинспекции по региону и предупредил, что с января 2026 года размер административного штрафа за нарушение правил перевозки детей в автомобиле вырос с 3 до 5 тысяч рублей.
Сезонные аварии.
С приходом тепла традиционно растет количество происшествий с участием мототехники и электросамокатов. Так, в 2025 году было зафиксировано 181 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 189 человек и один погиб.
«Несмотря на то, что погодные условия пока не способствуют открытию сезона, мы уже фиксируем факты управления подростками питбайков, мотоциклов и скутеров, не имеющих водительских удостоверений и пренебрегающих ремнями безопасности, мотошлемами», — отметил Владимир Ежов. Однако наличие водительского удостоверения — это не всегда залог безопасного управления мотоциклом на дороге.
«На это влияет очень много факторов, в том числе, соблюдение правил дорожного движения, использование средств защитной экипировки, а также культура вождения», — пояснил Владимир Ежов.
Безопасность на дорогах.
Нижегородская госавтоинспекция регулярно проводит мероприятия, направленные на профилактику травматизма. Результат налицо — в первом квартале этого года произошло всего два ДТП с пострадавшими с участием СИМ и одно с участием мототехники. Кроме того, в мае прошлого года заработал профилактический мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» для обучения детей правилам дорожного движения. Дети в игровой форме моделируют различные дорожно-транспортные ситуации, благодаря которым они учатся безопасно вести себя на дороге. К слову, за год сотрудники Госавтоинспекции выехали в районы Нижегородской области уже 56 раз.
Важную работу по профилактике детского травматизма на дорогах ведет региональная прокуратура.
«Первое, с чего мы начинаем — это безопасность дорожной инфраструктуры, особенно в местах концентрации детей, около школ и детских садов, — рассказала начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Прокуратуры Нижегородской области Марина Шевцова. — Например, отсутствует освещение возле школы, нет ограждения или пешеходного перехода».
Сотрудники ведомства контролируют исполнение муниципальных программ в сфере безопасности дорожного движения, а также выезжают в школы, если поступают сигналы, что образовательное учреждение не уделяет должного внимания профилактике.
Ответственность за ребенка.
Марина Шевцова также напомнила, что ответственность за ДТП, совершенные несовершеннолетними, ложится на их родителей. И прежде, чем купить питбайк или мопед подростку, нужно хорошо подумать, стоит ли это делать.
«Хорошо, если с вашим ребенком ничего не произошло, но рублем вы понесете ответственность и можете потом еще долгие годы платить, — подчеркнула эксперт. — И кроме административной ответственности, у родителей может быть уголовная ответственность. В России есть уже практика привлечения по статье 151.2 за вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность».
Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры сходятся во мнении, что именно родители должны в первую очередь обеспечить безопасность своих детей на дорогах.
«Если мы будем ежедневно говорить детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, показывая им на личном примере, мы добьемся хороших результатов, чтобы наши дети не страдали, не были участниками сводок, — отметил Владимир Ежов. — И самое главное объяснять детям, что каждая шалость, каждый невнимательный переход проезжей части в неустановленном месте, проезд пешеходного перехода на самокате или велосипеде может обернуться трагедией».