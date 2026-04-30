В Прикамье разыскивают родственников красноармейца, погибшего под Ленинградом

В Пермском крае ведётся поиск родных бойца Великой Отечественной войны, который погиб в 1943 году. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.
С просьбой о помощи в Пермский край обратились жители Вологодской области. Во время поисковых работ отряд обнаружил солдатский медальон, принадлежавший уроженцу Пермской области — участнику войны.
Речь идёт о Мелехове Дмитрии Николаевиче, 1903 года рождения. Он был призван Пермско-Сергинским районным военкоматом и служил в звании старшего сержанта в 379-й стрелковой дивизии. Боец погиб 24 марта 1943 года в Ленинградской области, в Мгинском районе, деревне Вороново. Первоначально был захоронен на месте гибели.
Перезахоронение останков героя запланировано на 8 мая 2026 года. Его перенесут на мемориал в Новой Малуксе.
Омбудсмен уже направил запросы в военкомат и ЗАГС Пермского края, чтобы найти возможных родственников. Он отметил, что фамилия распространённая, поэтому требуется помощь жителей в установлении родственных связей.
Также он попросил откликнуться всех, кто может обладать информацией о семье погибшего солдата.