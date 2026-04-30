Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье разыскивают родственников красноармейца, погибшего под Ленинградом

Речь идёт о Мелехове Дмитрии Николаевиче.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае ведётся поиск родных бойца Великой Отечественной войны, который погиб в 1943 году. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

С просьбой о помощи в Пермский край обратились жители Вологодской области. Во время поисковых работ отряд обнаружил солдатский медальон, принадлежавший уроженцу Пермской области — участнику войны.

Речь идёт о Мелехове Дмитрии Николаевиче, 1903 года рождения. Он был призван Пермско-Сергинским районным военкоматом и служил в звании старшего сержанта в 379-й стрелковой дивизии. Боец погиб 24 марта 1943 года в Ленинградской области, в Мгинском районе, деревне Вороново. Первоначально был захоронен на месте гибели.

Перезахоронение останков героя запланировано на 8 мая 2026 года. Его перенесут на мемориал в Новой Малуксе.

Омбудсмен уже направил запросы в военкомат и ЗАГС Пермского края, чтобы найти возможных родственников. Он отметил, что фамилия распространённая, поэтому требуется помощь жителей в установлении родственных связей.

Также он попросил откликнуться всех, кто может обладать информацией о семье погибшего солдата.