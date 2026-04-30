В Прикамье разыскивают родственников красноармейца, погибшего под Ленинградом

Речь идёт о Мелехове Дмитрии Николаевиче, 1903 года рождения. Он был призван Пермско-Сергинским районным военкоматом и служил в звании старшего сержанта в 379-й стрелковой дивизии. Боец погиб 24 марта 1943 года в Ленинградской области, в Мгинском районе, деревне Вороново. Первоначально был захоронен на месте гибели.