Краснодарский холдинг оспорит национализацию Ростовского ипподрома

Национализацию недвижимого имущества ипподрома Ростова-на-Дону оспорит холдинг из Краснодарского края. В компании утверждают, что сделка по приобретению двух ООО, владеющих спорной землей, проходила при тщательной экспертизе.
— Провели тщательную юридическую экспертизу, которая не выявила никаких рисков. К моменту сделки ипподром находился в частной собственности уже около 23 лет (с 2001 года). Никто не предполагал, что ипподром мог перейти в частную собственность незаконно, — прокомментировали в компании.
В организации добавили, что планировали принять участие в реновации и строительстве нового ипподрома с улучшенной инфраструктурой для испытания скаковых лошадей.
— Судебный акт обращен к немедленному исполнению, мы добросовестно его исполним, но при этом продолжим добиваться справедливого решения в судах высшей инстанции, — подчеркнули в компании.
Напомним, 29 апреля Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывшего главы Ростовской области и остальных участников процесса по ипподрому донской столицы.
