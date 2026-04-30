Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянский аттракцион в Хабаровске планируют запустить на майские праздники

Сейчас специалисты устанавливают его в парке развлечений под руководством эксперта из Италии.

Источник: Хабаровский край сегодня

Опробовать новый аттракцион на рельсах хабаровчане смогут уже 9 мая. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», развлечение итальянского производства заменит «Гусеницу», которая была до этого времени одним из посещаемых объектов парка, но уже нуждалась в обновлении.

— Этот аттракцион большой, красочный и также семейный — посещать его можно взрослым, а также детям, ростом от 105 см. Сейчас мы производим установку, затем перейдем к пусконаладочным работам, поставим на учет в Гостехнадзор. Надеемся, что к 9 мая все работы будут завершены, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» директор компании «СКА ЛЭНД» Семён Копылов.

Уже сегодня на территории парка развлечений можно оценить масштабы итоговой конструкции: протяженность замкнутого рельсового маршрута с резкими перепадами высоты — около 6 метров, в высоту он доходит до 7,5 метров.

Специалисты возводят аттракцион под руководством супервизора Джузеппе, опыт работы которого в этой сфере составляет уже 27 лет. Начинал он когда-то также, рабочим.

К слову, в доковидные времена итальянский эксперт выезжал на объекты в разные точки мира с механиком и электриком. Однако в новых реалиях ему пришлось серьезнее погрузиться и в эти сферы — пройти обучение. Теперь он производит контроль сборки аттракционов один, сотрудничая с рабочими группами в каждой отдельной стране.

Так и в Хабаровске. Необходимые указания происходят как на общем, понятном мастерам техническом языке, так и при помощи переводчика.

Сегодня эксперт дает контрольные советы и схемы рабочей бригаде, ведь уже на следующий день ему нужно быть во Вьетнаме — помогать со сборкой аттракциона и там. При этом останется на связи он и с Хабаровском — придет на помощь в случае непредвиденных вопросов.

— График довольно плотный, перемещаюсь из одной страны в другую. Бывает, работа без выходных может длиться месяцами. Но я не устаю, ведь такая работа мне только в радость, — улыбается Джузеппе. — Если выбирать, чем заниматься в жизни, какое дело будет приносить удовольствие — это несомненно сфера развлечения. Ведь вы только посмотрите, какие эмоции доставляют людям аттракционы!

Однако в Хабаровск эксперт еще вернется:

— У нас есть определенные планы — я намерен еще приехать сюда, ведь в разработке сейчас находятся два новых аттракциона, поставка которых планируется в сентябре, — подчеркнул собеседник.

Напомним, преображаются и другие объекты развлечения в парке. Так, например, разъезжать по мини-автодрому теперь можно на новых машинках итальянского производства.