Итальянский аттракцион в Хабаровске планируют запустить на майские праздники

Опробовать новый аттракцион на рельсах хабаровчане смогут уже 9 мая. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», развлечение итальянского производства заменит «Гусеницу», которая была до этого времени одним из посещаемых объектов парка, но уже нуждалась в обновлении.
— Этот аттракцион большой, красочный и также семейный — посещать его можно взрослым, а также детям, ростом от 105 см. Сейчас мы производим установку, затем перейдем к пусконаладочным работам, поставим на учет в Гостехнадзор. Надеемся, что к 9 мая все работы будут завершены, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» директор компании «СКА ЛЭНД» Семён Копылов.
Уже сегодня на территории парка развлечений можно оценить масштабы итоговой конструкции: протяженность замкнутого рельсового маршрута с резкими перепадами высоты — около 6 метров, в высоту он доходит до 7,5 метров.
Специалисты возводят аттракцион под руководством супервизора Джузеппе, опыт работы которого в этой сфере составляет уже 27 лет. Начинал он когда-то также, рабочим.
К слову, в доковидные времена итальянский эксперт выезжал на объекты в разные точки мира с механиком и электриком. Однако в новых реалиях ему пришлось серьезнее погрузиться и в эти сферы — пройти обучение. Теперь он производит контроль сборки аттракционов один, сотрудничая с рабочими группами в каждой отдельной стране.
Так и в Хабаровске. Необходимые указания происходят как на общем, понятном мастерам техническом языке, так и при помощи переводчика.
Сегодня эксперт дает контрольные советы и схемы рабочей бригаде, ведь уже на следующий день ему нужно быть во Вьетнаме — помогать со сборкой аттракциона и там. При этом останется на связи он и с Хабаровском — придет на помощь в случае непредвиденных вопросов.
— График довольно плотный, перемещаюсь из одной страны в другую. Бывает, работа без выходных может длиться месяцами. Но я не устаю, ведь такая работа мне только в радость, — улыбается Джузеппе. — Если выбирать, чем заниматься в жизни, какое дело будет приносить удовольствие — это несомненно сфера развлечения. Ведь вы только посмотрите, какие эмоции доставляют людям аттракционы!
Однако в Хабаровск эксперт еще вернется:
— У нас есть определенные планы — я намерен еще приехать сюда, ведь в разработке сейчас находятся два новых аттракциона, поставка которых планируется в сентябре, — подчеркнул собеседник.
Напомним, преображаются и другие объекты развлечения в парке. Так, например, разъезжать по мини-автодрому теперь можно на новых машинках итальянского производства.