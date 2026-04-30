Три человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка из-за удара дрона по пассажирскому автобусу погибли три мирные жительницы и были ранены восемь человек. Четверо из них госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Еще один человек получил ранения при атаке FPV-дрона на «Газель» в том же селе. Он проходит лечение в стационаре, транспортное средство повреждено. За сутки в округе были повреждены один частный дом и три многоквартирных, девять машин, оборудование двух предприятий и помещение еще одного, соцобъект, хозпостройка.