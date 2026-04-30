Воронежцам напомнили о возможности сменить управляющую компанию через мобильное приложение

Жители Воронежской области могут сменить управляющую организацию своего многоквартирного дома с помощью мобильного приложения «Госуслуги Дом», напомнили в правительстве региона. Такой механизм позволяет собственникам напрямую влиять на качество обслуживания жилья, не прибегая к длительным очным процедурам и бумажному документообороту.
В воронежской Госжилинспекции отметили, что речь идет о ситуациях, когда жильцов не устраивает работа действующей управляющей компании. Поводом для пересмотра договора могут стать неудовлетворительная уборка подъездов и дворовой территории, несвоевременный вывоз мусора, затягивание сроков ответов на обращения граждан, перенос текущего ремонта, отсутствие прозрачности по расходованию денег на содержание дома или слабая обратная связь с жителями.
По действующему законодательству любой собственник квартиры либо иного помещения в многоквартирном доме вправе инициировать проведение общего собрания жильцов. На такое голосование можно вынести вопрос о смене управляющей компании, создании товарищества собственников жилья либо выборе иной формы управления домом.
— Через приложение «Госуслуги Дом» эту процедуру можно провести дистанционно. Жильцам не нужно обходить соседей, собирать подписи вручную или организовывать очные встречи. Все решения принимаются в электронном формате большинством голосов собственников, — поясняют в воронежской Госжилинспекции.
Сервис также дает пользователям дополнительные возможности: получение уведомлений о начале собрания, доступ к повестке дня и сопроводительным документам, ознакомление с предложениями инициаторов, а также прозрачное отслеживание итогов голосования после завершения процедуры.
Воронежское облправительство рассматривает цифровые сервисы как инструмент повышения ответственности управляющих компаний и усиления контроля со стороны самих жителей. Чем проще собственникам принимать коллективные решения, тем выше конкуренция на рынке ЖКХ и требования к качеству обслуживания домов.