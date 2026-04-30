Исторический минимум по ВИЧ обновлен в Нижегородской области

Нижегородская область обновила исторический минимум по количеству выявленных случаев ВИЧ по итогам 2025 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
«Мы обследовали 45% жителей области, выявив всего 935 случаев. Это самый низкий показатель за последние десятилетия», — заявил главный врач Нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян.
Если взять для сравнения 2013 год, то тогда при вдвое меньшем охвате (20% населения) удалось выявить две тысячи новых случаев ВИЧ.
Как отметил Никонов, с начала 2026 года мамами стали 45 женщин с ВИЧ-статусом. Оперативная химиопрофилактика защитила всех 45 новорожденных от вируса.
