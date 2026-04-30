Исторический минимум по ВИЧ обновлен в Нижегородской области

По итогам 2025 года выявлено всего лишь 935 случаев.

Нижегородская область обновила исторический минимум по количеству выявленных случаев ВИЧ по итогам 2025 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

«Мы обследовали 45% жителей области, выявив всего 935 случаев. Это самый низкий показатель за последние десятилетия», — заявил главный врач Нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян.

Если взять для сравнения 2013 год, то тогда при вдвое меньшем охвате (20% населения) удалось выявить две тысячи новых случаев ВИЧ.

Как отметил Никонов, с начала 2026 года мамами стали 45 женщин с ВИЧ-статусом. Оперативная химиопрофилактика защитила всех 45 новорожденных от вируса.

Ранее сообщалось, что нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах.