В Калининградской области обнаружили образец янтаря с отпечатком листа дуба эпохи Эоцена

«На принадлежность отпечатка листу одного из ископаемых видов дуба —псевдокастанея или дримейя — указывает характерное мелкое жилкование. Ближе к вершине расположение жилок симметричное, а к черешку почти очередное. Эти виды дуба исчезли в конце плиоцена, то есть примерно 2−2,5 миллиона лет назад. К сожалению, не сохранился рисунок всей пластины листа. Сам лист был больше янтарного фрагмента», — рассказала исполняющий обязанности директора Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.