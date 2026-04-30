Собака нападает: что делать и как правильно защититься?

Рекомендациями поделилась инструктор Российской кинологической федерации.
В СМИ регулярно появляются новости о нападении на людей домашних и беспризорных собак. Существует ли алгоритм защиты от атаки этих животных?
«Если в вашу сторону несётся агрессивная собака, ни в коем случае не убегайте, не кричите и не размахивайте руками, — говорит инструктор Российской кинологической федерации Наталья Новодворская. — Нельзя смотреть животному прямо в глаза. Оставьте лицо направленным на пса, а взгляд уведите немного в сторону и вниз. Не пытайтесь атаковать собаку или засовывать что‑то ей в пасть: скорость реакции у неё примерно в четыре раза выше, чем у человека. Если животное укусит, болевой шок может вас просто парализовать: и вы не сможете ни двигаться, ни дышать, ни кричать».
Эксперт рекомендует остановиться и прижать руки к телу. Если в руках есть предметы вроде сумки, зонта или куртки, можнно использовать их как щит, выставив перед собой.
Прижмитесь спиной к забору, дереву или стене — если таковые имеются поблизости — это не позволит собаке обойти вас сзади. Чтобы покинуть опасную территорию, медленно отступайте, продвигаясь вдоль объекта, к которому вы прислонились.
По возможности сохраняйте спокойствие, чтобы не спровоцировать выброс в кровь норадреналина, запах которого даёт животному понять, что человек уязвим.
