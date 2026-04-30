Собака нападает: что делать и как правильно защититься?

«Если в вашу сторону несётся агрессивная собака, ни в коем случае не убегайте, не кричите и не размахивайте руками, — говорит инструктор Российской кинологической федерации Наталья Новодворская. — Нельзя смотреть животному прямо в глаза. Оставьте лицо направленным на пса, а взгляд уведите немного в сторону и вниз. Не пытайтесь атаковать собаку или засовывать что‑то ей в пасть: скорость реакции у неё примерно в четыре раза выше, чем у человека. Если животное укусит, болевой шок может вас просто парализовать: и вы не сможете ни двигаться, ни дышать, ни кричать».