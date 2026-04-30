Белоруска отсудила 9000 рублей у школы, в которой работала

Жительница Беларуси смогла отсудить почти 9000 рублей у школы, в которой работала учительницей. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного суда.
Конфликт педагога со школой произошел в Мозыре. Женщину 5 октября 2025 года уволили на основании заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии. Белоруска получила вторую группу инвалидности и была признана полностью нетрудоспособной.
Приказ об увольнении учительницы датировали 6 октября в этот же день выдали заключение МРЭК, но дату увольнения поставили на 5 октября, воскресенье. Таким образом по документам, педагога уволили до того, как было вынесено заключение медкомиссии.
Учительница не согласилась с выводами комиссии и обжаловала их. В итоге 3 января 2026 года первоначальное заключение было отменено. В итоге женщина получила первую группу инвалидности, в документах указали: «Годна к должности учителя информатики и английского языка, противопоказаний нет».
После этого белоруска попросила директора восстановить ее на прежнем месте работы, но в школе ей отказали в восстановлении, предложив устроиться заново, как новому сотруднику.
Женщина обратилась в суд, который признал ее увольнение незаконным. Суд постановил вернуть педагога на прежнюю должность и выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула — 8923,81 белорусского рубля.
Решение вступило в силу.
