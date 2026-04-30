Аналитики ВТБ Мои Инвестиции дали прогноз по курсу рубля на 2026 год

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают курс рубля на уровне 81 рубль за доллар. Такой прогноз дал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов в ходе своего выступления на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород».
«По нашим прогнозам, средний курс рубля по текущему году может составить 81 рубль за доллар. Это немного выше, чем текущий уровень — сейчас рубль относительно доллара торгуется в районе 75. Мы ожидаем небольшое плавное ослабление рубля», — сказал Корнилов.
По словам стратега, ослаблению рубля может способствовать накопленная инфляция. Дополнительным фактором может стать восстановление операций по бюджетному правилу.