Алексей Беспрозванных обсудил с Юрием Вяземским развитие олимпиадного движения в Калининградской области

Олимпиада для старшеклассников «Умники и умницы» проводится в Калининградской с 2017 года. С тех пор успехи хороши: в 2019—2020 учебном году Калининградская область стала лидером среди регионов России по количеству призеров и победителей «Умницы и умники». В 2025 году в отборочных этапах региональной игры приняли участие около 200 школьников, до финала дошли 42 участника.