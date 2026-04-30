Старшеклассники из Чкаловска освоили профессию экскурсовода

Школьники 9−11 классов Чкаловского района сдали квалификационный экзамен по профессии «Ассистент экскурсовода» 27 апреля. Ребята прошли шестимесячное обучение, организованное Мининским университетом на базе центра опережающего развития «Минин-ПРО» при поддержке Мемориального музея В. П. Чкалова и Центра туризма «Русские крылья». С ноября 2025 года учащиеся осваивали профессию, чтобы в будущем работать с туристами в малых городах региона.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз выбирает для Чкаловска программы, связанные с местной спецификой. По его словам, в регионе активно развивается туристическая инфраструктура малых городов, а для Чкаловска с его авиационной историей и музеем легендарного летчика профессия ассистента экскурсовода является прямым путем в индустрию гостеприимства.
«Наши выпускники уже успешно работают в Нижнем Новгороде и на Бору, а теперь такая возможность появилась и у ребят из Чкаловского округа», — добавил ректор.
Теорию экскурсионного дела старшеклассники изучали под руководством преподавателя Мининского университета Кирилла Смирнова. Практические занятия проходили на улицах Чкаловска. Будущие ассистенты гидов проводили группы по маршруту «От пристани до музея», а также отрабатывали навыки на площадках партнеров — в Мемориальном музее В. П. Чкалова под руководством Юлии Крючковой и в Центре туризма «Русские крылья» вместе с наставником Алисой Огоньковой.
За полгода школьники научились работать с туристическими группами, выстраивать логистику маршрута, применять современные технологии во время экскурсий и обеспечивать безопасность участников. В программу также вошли занятия по актерскому мастерству и освоение «портфеля экскурсовода» — набора визуальных материалов для сопровождения рассказа.
Чкаловск стал одним из первых малых городов Нижегородской области, где Мининский университет реализовал проект «Моя первая профессия». С ноября 2025 года здесь открыто обучение не только по туристическому направлению, но и по специальности «Оператор станков с ЧПУ». В программе участвуют школьники из четырёх школ и ГБПОУ «ЧТТИТ».
