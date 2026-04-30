На севере Красноярского края продолжается фестиваль «Норильские сезоны»

В Норильске Красноярского края продолжается фестиваль, объединяющий театр, искусство танца, а также богатую образовательную программу. Он проводится при поддержке компании «Норникель».
Открыл программу фестиваля спектакль «Поиск продолжается» (12+). Режиссёр Дмитрий Крестьянкин создал его совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Сейчас Дмитрий Крестьянкин вместе с артистами и педагогами из Норильска, Москвы и Санкт-Петербурга занимается с норильскими подростками в театральной студии. В конце мая участники представят на суд зрителей эскиз спектакля.
«В двух группах будет заниматься 60 подростков, по 30 человек в каждой. Изначально предполагалось, что будет одна группа, но было много заявок, и мы решили никому не отказывать. И сейчас, и ранее от ребят был запрос на театр как способ коммуникации. У нас нет задачи сделать из них артистов, которые во что бы то ни стало должны поступить в театральный институт. Мы хотим помочь ребятам с раскрепощением, обрести уверенность в себе, научить выстраивать диалог с разными людьми», — рассказал Дмитрий Крестьянкин.
У зрителей еще есть возможность попасть на второй блок событий фестиваля, который пройдет осенью. С 4 по 12 сентября ведущие российские хореографы Алексей Нарутто и Ольга Тимошенко проведут мастер-классы по разным техникам современного танца с элементами боевых единоборств и спортивных игр. Итогом станет пластический спектакль.
12 и 13 сентября в Норильск приедет на гастроли Московский театр юного зрителя со спектаклем «Медовый месяц в “Кукольном доме”» режиссера Петра Шерешевского.
2 и 3 октября в Норильске представят уникальный «Вечер балета» в исполнении танцовщиков Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона. В таком виде программу увидят только норильчане.
«Мы рассматриваем креативные индустрии как часть реальной экономики, на которую в городах есть растущий запрос. Именно поэтому ключевая задача — создавать институции и инструменты, которые дают стимул и возможности молодым, талантливым и креативным авторам реализовываться и связывать своё будущее с городом», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.
Напомним, первый фестиваль «Норильские сезоны» прошел в 2025 году и сразу стал ярким культурным событием в жизни города, заложив основу для дальнейшего развития региона.