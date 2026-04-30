Нижегородские школьники смогут работать экскурсоводами на летних каникулах

21 старшеклассник из Чкаловского района теперь официально может водить туристические группы. 27 апреля ребята из 9−11 классов сдали квалификационный экзамен по профессии «Ассистент экскурсовода». За этим стояли шесть месяцев учёбы, практика на улицах родного города и помощь наставников из Мининского университета, Мемориального музея Чкалова и центра туризма «Русские крылья».
Как сообщили в пресс-службе вуза, программу запустили ещё в ноябре 2025 года на базе центра опережающего развития «Минин-ПРО». Идея простая: дать подросткам реальную профессию, которая сразу востребована в малых городах региона, где туристическая сфера растёт прямо на глазах.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что выбор направления для Чкаловска не случаен. Город с авиационной историей и музеем легендарного лётчика — идеальное место для подготовки гидов. И готовить кадры нужно на месте, а не ждать, пока кто-то приедет из областного центра.
— Наши выпускники уже успешно работают в Нижнем Новгороде и на Бору, а теперь такая возможность появилась и у ребят из Чкаловского округа, — подчеркнул Виктор Сдобняков.
Теорию школьникам читал преподаватель вуза Кирилл Смирнов. Практику проходили там же, где потом и работать — на улицах Чкаловска. Ребята водили пробные группы по маршруту «От пристани до музея», тренировались в музее Чкалова под руководством Юлии Крючковой и в центре «Русские крылья» с наставником Алисой Огоньковой.
За полгода подростки научились не просто рассказывать интересные факты. Они освоили работу с группой, логистику маршрута, современные технические средства для экскурсий и, что немаловажно, контроль безопасности людей на маршруте. В программу также включили актёрское мастерство и работу с так называемым «портфелем экскурсовода» — набором картинок, карт и других визуальных подсказок, которые помогают вести рассказ.
Чкаловск стал одним из первых малых городов области, где Мининский университет запустил проект «Моя первая профессия». С ноября здесь открыли не только туристическое направление. Ребята также могут освоить специальность «Оператор станков с ЧПУ». В программе участвуют школьники из четырёх школ и местного техникума.
