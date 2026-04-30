На вокзале в Калининграде задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

На Южном вокзале в Калининграде во время проверки документов задержали 32-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба калининградской транспортной полиции.
Отмечается, что инициатором розыска выступило УМВД России по Владикавказу. Сам горожанин подозревается в неоднократном нарушение установленных судом ограничений. Ранее он скрылся от органов дознания, находился под подпиской о невыезде.
Интересно, что злоумышленник был объявлен в федеральный розыск всего за сутки до задержания.
