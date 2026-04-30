В Серноводском районе Чечни прошел фестиваль национальной культуры

Фестиваль национальной культуры прошел в Серноводском районе Чеченской Республики в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». В мероприятии приняли участие 60 учащихся 3−4-х классов местной начальной образовательной школы, сообщили в районной администрации.
Дети в национальных костюмах исполняли народные танцы, читали стихи на родном языке, разыгрывали сценки из чеченского фольклора и представили выставку предметов быта. Особое внимание было уделено народной мудрости о безопасности и порядке, зашифрованной в чеченских пословицах и поговорках.
По итогам мероприятия все участники получили памятные грамоты и книги чеченских авторов на родном языке. Администрация школы планирует сделать фестиваль ежегодным и расширить его программу за счет включения элементов национальных видов спорта и декоративно-прикладного искусства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.