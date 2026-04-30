Волонтёров на «Студенческую весну» начали отбирать в Хабаровском крае

С 8 по 13 июня Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре примут всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организаторы объявили старт набора добровольцев — заявки принимаются до 11 мая.
V Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди студентов профессиональных образовательных организаций соберет более 1300 участников из 70 регионов. Конкурсная программа включает 10 направлений — от вокала и театра до медиа и моды. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом.
Помогать в организации события федерального масштаба будут сотни волонтеров. Стать частью команды могут жители любого региона России старше 18 лет. Для молодежи Хабаровска действует особая льгота: статус «городского волонтера» доступен уже с 16 лет.
— Мы ищем амбассадоров гостеприимства, готовых стать «лицом» региона и провести праздник на высшем уровне, — подчеркнули организаторы.
Добровольцам обещают бесплатное проживание, трехразовое питание и брендированную экипировку. Кроме того, участников ждут образовательные блоки, досуговая программа и верификация часов на платформе «Добро.рф». Волонтерский корпус будет работать на церемониях открытия и закрытия, в логистике, медслужбе, медиацентре, а также помогать делегациям с навигацией и расселением.
Кандидатам, успешно прошедшим предварительный отбор, предстоит онлайн-интервью со специалистами службы волонтерского корпуса. Подать заявку можно на платформе «Добро.рф» до 11 мая включительно.
«Российская студенческая весна» — одно из ключевых молодежных событий страны, дающее талантам шанс заявить о себе на всю Россию. Участие в волонтерской программе, по мнению организаторов, это уникальная возможность увидеть Дальний Восток и получить опыт работы на событии национального уровня.