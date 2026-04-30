Максим Иванов: Ветераны СВО и в мирной жизни готовы брать на себя ответственность и менять ситуацию вокруг

Краевая программа «Доступный труд» помогает людям с инвалидностью.

Источник: AmurMedia

Ветеран СВО Юрий Сесёлкин, трудоустроенный по краевой программе «Единой России» «Доступный труд», рассказал депутату Государственной Думы и секретарю Хабаровского регионального отделения партии Максиму Иванову о первых результатах своей работы в сфере доступной городской среды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Сегодня Юрий работает помощником юриста в региональном отделении ВОРДИ Хабаровского края и занимается вопросами доступности городской инфраструктуры для маломобильных граждан. На эту должность он был трудоустроен несколько месяцев назад по собственной просьбе — в рамках программы “Доступный труд”, которая реализуется как часть партийного проекта “Единая страна — Доступная среда”», — говорится в сообщении.

Юрий регулярно выезжает на объекты, проверяет доступность городской среды, фиксирует нарушения, готовит обращения и взаимодействует с собственниками и надзорными органами, добиваясь устранения выявленных проблем.

В ходе рабочей встречи Максим Иванов и Юрий Сесёлкин осмотрели территорию в районе проживания ветерана. В частности, был выявлен показательный пример: магазин, расположенный в жилом доме, оказался фактически недоступен для человека на инвалидной коляске. Подъезд к входу затруднён, а кнопка вызова помощи размещена таким образом, что воспользоваться ей без посторонней помощи невозможно.

«Такие ситуации — это не частные случаи, а системная проблема, с которой люди сталкиваются каждый день. Если человек не может попасть в обычный магазин у себя в доме, значит, доступная среда у нас пока остаётся формальной. Будем такие вещи доводить до результата», — подчеркнул Максим Иванов.

Сам Юрий Сесёлкин отмечает, что для него эта работа напрямую связана с личным опытом:

«Я изначально был нацелен на то, что нужно делать доступную среду более доступной, так как вижу, что нужно исправить, что сделать, основываясь на своём примере. Улучшал ситуацию сначала на работе, теперь хочу, чтобы все менялось к лучшему везде. Я доволен жизнью полностью, приятно помогать таким же, как и я!».

По итогам выезда все выявленные нарушения будут устранены. В рамках системной работы по развитию доступной городской среды подобные сообщения в партии от людей с инвалидностью не останутся без внимания.

Отметим, что благодаря программе «Доступный труд» в Хабаровском крае трудоустроено 130 человек, в том числе и ветераны СВО.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
